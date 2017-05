பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு நாளை 10 மணிக்கு வெளியாகிறது- எஸ்எம்எஸ்ல மார்க் வரும்!

பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் நாளை வெளியாகிறது. மாணவ, மாணவியர் செல்போன் மூலம் தேர்வு முடிவுகள் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

English summary

The results of Tamil Nadu SSLC Class 10 results will be declared on May 19 on the official website, the link for which is tnresults.nic.in. As per reports, the results will be declared at 10 am.