எம்எல்ஏக்களின் அடுத்தடுத்த சந்திப்பு...மே 25ல் கூடுகிறது தமிழக அமைச்சரவை!

பரபரப்பான அரசியல் சூழ்நிலையில் தமிழக அமைச்சரவை மே 25ல் கூடுகிறது.

English summary

TN Cabinet is going to meet on May 25th in the situation of ADMK amma camp MLas presurised CM Palanisamy that ministers are stagnating the constituency works