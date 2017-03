மீனவர் படுகொலை குறித்து.. 10 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு வாய் திறந்த எடப்பாடி!

தமிழக மீனவர் படுகொலை செய்யப்பட்டு 10 மனிநேரமாகியும் அதுகுறித்துக் கண்டனம் தெரிவிக்காத முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தற்போதுதான் கண்டித்து அறிக்கை விட்டுள்ளார்.

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 10:39 [IST]

English summary

Srilankan coastal guard shot rameshwaram fishmer and one died. That painful incident happened before 10 hours and still TN CM did not say anything about it.