சட்டசபையில் இன்று நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு- தப்புவாரா எடப்பாடி பழனிச்சாமி?- Live

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அரசு மீது சட்டசபையில் இன்று நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெறுகிறது.

Story first published: Saturday, February 18, 2017, 8:08 [IST]

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Edappadi K Palanisamy will seek a trust vote in the Assembly today.