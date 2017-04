உழைப்பு கசப்புதான்... பலன் இனிப்பு : ஜெ. பாணியில் மே தின வாழ்த்து சொன்ன எடப்பாடி பழனிச்சாமி

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா பாணியில் தொழிலாளர்கள் தின வாழ்த்து கூறியுள்ளார் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி.

English summary

Tamil Nadu Governor Chief Minister today extended his heartiest greetings and best wishes to Labourers on the occasion of ' May Day' tomorrow.