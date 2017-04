அய்யாகண்ணுவுக்கும், அப்சல் குரு குழுவுக்கும் என்ன தொடர்பு.. முதல்வரிடம் விளக்கம் கேட்கும் ஹெச். ராஜா

அய்யாகண்ணுவுக்கும், பயங்கரவாதி அப்சல் குருவின் குழுவுக்கும் என்ன தொடர்பு உள்ளது என்பது குறித்து முதல்வர் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று பாஜகவின் ஹெச்.ராஜா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

English summary

H.Raja says there is a relationship between Ayyakkannu and terrorist Afzal guru team, TN CM has to arrest him and inquire.