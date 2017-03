நெல்லை, தூத்துக்குடி, குமரி மாவட்டங்களில் ரூ.236 கோடியிலான திட்டங்கள்.. முதல்வர் தொடங்கி வைத்தார்

நெல்லை, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் ரூ.236 கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN CM Edappadi Palanisamy has inaugurated Rs. 236 Crore worth various welfare schemes in Nellai, Tuticorin and Kanyakumari Districts.