முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்திற்கு இன்று பிறந்தநாள்- பிரதமர் மோடி, ஆளுநர், ஸ்டாலின் வாழ்த்து

தமிழக முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் இன்று தனது 66வது பிறந்தநாளை கொண்டாடினார். பிரதமர் மோடி,ஆளுநர் வித்யாசாகர், எதிர்கட்சித்தலைவர் ஸ்டாலின் ஆகியோர் பன்னீர் செல்வத்திற்கு வாழ்த்து கூறியுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources said, PM Modi greeted Panneerselvam over phone on the latter's birthday and also conveyed his greetings on the occasion of the harvest festival of Pongal to the Chief Minister.