ஜல்லிக்கட்டுக்காக அவசர சட்டம் கொண்டு வர டெல்லியில் ஓபிஎஸ் தீவிர ஆலோசனை?

ஜல்லிக்கட்டுக்காக அவசர சட்டம் கொண்டுவரும் முயற்சியில் முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் தீவிரமாக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Sources said that TamilNadu Chief Minister O Panneerselvam consulted with legal experts on Ordinance for Jallikattu.