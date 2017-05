ரூ.28 கோடி செலவில் பள்ளிகள், சேமிப்பு கிடங்குகள்... எடப்பாடி பழனிச்சாமி திறந்து வைத்தார்

தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் புதிய மாதிரி பள்ளிக் கட்டடங்கள், உணவு சேமிப்புக் கிடங்குகள் ஆகியவற்றை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி காணொலி காட்சி மூலம் இன்று திறந்து வைத்தார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Edappadi Palanisamy opens model schools and Food storage warehouses in various districts.