எடப்பாடி பழனிச்சாமி சிறைக்கு சசியை பார்க்க போகவில்லை.. கூவத்தூர் செல்கிறார்

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இன்று பெங்களூரு சென்று சசிகலாவை சந்திக்கப் போவதாக கூறப்பட்டது. சட்டசபையில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும் வரை சசிகலாவை சந்திக்க செல்லப்போவதில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

Newly sworn in chief minister of Tamil Nadu Palanisamy will not meet AIADMK's General Secretary Sasikala Natarajan who is currently lodged in the Bengaluru central jail. It was expected that Palaniswamy would meet Sasikala on Friday after he took over the office or Chief Minister on Thursday evening but the same is unlikely till the floor test.