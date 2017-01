இலங்கை சிறையில் வாடும் 61 தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்க கோரி பிரதமருக்கு ஓபிஎஸ் கடிதம்

இலங்கை சிறையில் உள்ள மீனவர்களை விடுவிக்க வலியுறுத்தி பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு, தமிழக முதல்வர் பன்னீர்செல்வம் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

English summary

Tamilnadu chief minister O pannerselvam writes letter to pM modi to release the fishermen from sri lanka