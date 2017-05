ஐயோ பாவம்.. யாருமே இல்லாத கூட்டத்தில் பேசிய முதல்வர் பழனிச்சாமி...!

பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய தமிழக முதல்வரின் மதுரை நிகழ்ச்சி பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கவில்லை என்பது கூட்டம் இல்லாமல் காணப்பட்டதன் மூலம் தெளிவாகியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 10:28 [IST]

English summary

Edappadi Palanisamy's competete meeting held at madurai doesnot get much attention from people and party cadres