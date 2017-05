டெல்லி புறப்பட்டார் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாாமி...நாளை பிரதமருடன் சந்திப்பு

தமிழக முதல்வர் பழனிச்சாமி பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திப்பதற்காக டெல்லி சென்றார்.

English summary

TN CM's Delhi visit may hint the support to NDA in Presidential elections but as such the official says are CM is meeting PM is for the sake of tn's welfare schemes