வாழ்த்துக்கு நன்றி தெரிவித்த மோடிக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி நன்றி.. முதல்வராக முதல் கடிதம்

தனக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் எடப்பாடி கே.பழனிச்சாமி நன்றி கூறி கடிதம் அனுப்பியுள்ளார். எடப்பாடி பழனிச்சாமி, தமிழக முதல்வர் என்ற வகையில் எழுதிய முதல் கடிதம் இதுதான் என்பது குறிப்

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Edappadi K Palaniswami today thanked Prime Minister Narendra Modi for congratulating him on taking up the state's top post. "I thank you for your greetings and good wishes on my being sworn in as the Chief Minister of Tamil Nadu," he told the Prime Minister in a letter.