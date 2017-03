எடப்பாடியுடன் மத்திய அமைச்சர் ஜவடேகர் சந்திப்பு.. நீட் விலக்கு குறித்து பரிசீலிப்பதாக உறுதி

நீட் தேர்வில் தமிழகத்துக்கு விலக்கு அளிப்பது குறித்து பரிசீலிக்கப்படும் என மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Union Minister Prakash Javadekar met with Chief Edappadi Palanichany. Tamilnadu chief minister was urging the Union Minister to exempt the State from the NEET exam. Central Minister said will consider the request of the state.