பிரிட்ஜோவை சுட்டுக் கொன்ற இலங்கை கடற்படை மீது வழக்கு.... டிஜிபி சைலேந்திர பாபு அதிரடி!

தமிழக மீனவர் பிரிட்ஜோவை சுட்டுக் கொன்ற இலங்கை கடற்படை மீது எஃப்.ஐ.ஆர். பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கடலோர காவல்படை டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN coastal security force has filed a case against Srilankan Navy who shot TN fisherman Bridjo before 15 days back.