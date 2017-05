தமிழகத்தில் பாஜகவிற்கு ரஜினியை விட்டால் வேற நாதியில்லையா?.. திருநாவுக்கரசர் விளாசல்!

நடிகர் ரஜினிகாந்தை பாஜகவில் சேருமாறு அந்தக் கட்சியின் தேசியத் தலைவரே அழைப்பு விடுப்பது ஏன் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, May 22, 2017, 12:01 [IST]

English summary

Tn congress president Thirunavukkarasar asks why BJP is keen in joining hands with Rajini, will they accept there failure and also asks whether bjp accept Rajini is the only hope for their party