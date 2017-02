ஒரே நேரத்தில் ஓ.பி.எஸ், சசிகலா பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க உத்தரவிட ஆளுநர் திட்டம்?

ஒரே நேரத்தில் முதல்வர் ஓ.பி.எஸ், சசிகலா ஆகியோரை சட்டசபையில் பெரும்பான்மை பலத்தை நிரூபிக்க உத்தரவிடுவது குறித்து ஆளுநர் யோசித்து வருகிறாராம்.

English summary

The Governor of Tamil Nadu is expected to consult with the speaker of the legislature assembly about the possibility of conducting a simultaneous floor. The possibility of such a test arises since there are two claimants to the post of Chief Minister in the state.