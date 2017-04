அதிமுகவைப் பற்றி எங்களைவிட ஸ்டாலினுக்கு ரொம்பவும் கவலை... கலாய்க்கும் ராஜேந்திர பாலாஜி

அதிமுகவில் என்ன நடக்கிறது என்பதை எங்களை விட மு.க.ஸ்டாலின் அதிக அளவில் அக்கறை காட்டுவதாக அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

Dairy development minister rajendra balaji promised that aavin distribution should not affect tomorrow