பொன். ராதாகிருஷ்ணன் உட்பட அத்தனை தமிழக எம்.பிக்களும் ராஜினாமா செய்யுங்க!- வலுக்கும் குரல்

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த வழி செய்யாத மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் உட்பட தமிழக எம்.பிக்கள் அத்தனை பேரும் ராஜினாமா செய்யுங்கள் என்று குரல் தற்போது தமிழகம் எங்கும் வலுவடைந்து வருகிறது.

English summary

People in Tamil Nadu are started demanding the resignation of union minister Pon Radhakrishnan for his failure in Jallikattu issue.As the protests over Jallikattu ban gained momentum today, the state government spoke to protestors and assured its support to hold the bull taming sport in the state.