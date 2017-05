50% இடஒதுக்கீடு ரத்து தீர்ப்பு ஏமாற்றமளிக்கிறது...போராட்டம் தொடரும்...மருத்துவ மாணவர்கள் அறிவிப்பு!

மருத்துவ மேற்படிப்புகளில் அரசு மருத்துவர்களுக்கு 50 சதவீத இடஒதுக்கீடு கிடையாது என்று ஐகோர்ட் அளித்துள்ள தீர்ப்பு ஏமாற்றமளிப்பதாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள மாணவர்கள், மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

TN Doctors who involved in protest with a demand of 50 percentage reservation urges government to appeal in SC against Chennai HC order