நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு அளிக்கும் சட்ட மசோதா.. தமிழக சட்டசபையில் நிறைவேறியது

நீட் நுழைவுத் தேர்வில் தமிழக மாணவர்களுக்கு விலக்கு அளிக்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட சட்ட மசோதா சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்டது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 15:38 [IST]

English summary

TN has been given exemption from NEET exam by an ordinance brought in Tamil Nadu assembly.