மக்களே அடுத்த அதிர்ச்சிக்கு தயாராகுங்க... சசி சிறைக்கு போனால் திவாகரன் முதல்வராக 50% வாய்ப்பு!

சொத்துகுவிப்பு வழக்கில் சசிகலா சிறைக்கு போனால் மன்னார்குடி திவாகரன் முதல்வராகலாம் என அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Sources said that If the Supreme Court Verdict against Sasikala, ADMK MLAs will select Mannaarkudi Divakaran as the New Chief Minsiter of TamilNadu.