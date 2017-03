பச்சை எலிக் கறி தின்று தமிழக விவசாயிகள் போராட்டம்… டெல்லியில் கொடூரம்

தமிழக விவசாயிகள் 14வது நாளாக டெல்லியில் போராட்டம் நடத்தியும் மத்திய அரசு கண்டு கொள்ளவில்லை. இதனால் இன்று அவர்கள் பச்சை எலிக் கறியைத் தின்று போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Tamil Nadu Farmers eat rat in their protest at Jantar Mantar in Delhi, demaning Cauvery Management Board.