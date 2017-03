உயிரே போனாலும் போராட்டத்தை கைவிட மாட்டோம் - டெல்லியில் தவிக்கும் தமிழக விவசாயிகள்

எங்களின் உயிரைப்பற்றி கவலையில்லை நீதி கிடைக்கும் வரை டெல்லியை விட்டு போகப் போவதில்லை என்று தமிழக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Suffering worst drought in 140 yrs, TN farmers protest in Delhi with begging bowls and skulls