சொற்பமாக வறட்சி நிவாரணம்... தமிழகத்தை வேற்றுக்கிரக மாநிலமாக கருதுகிறதா மத்திய அரசு?

வறட்சி நிவாரண நிதியாக ரூ40,000 கோடி தமிழகத்துக்கு வெறும் ரூ 1,748 கோடி ஒதுக்கி தமிழகத்தை அவமதித்திருக்கிறது மத்திய அரசு.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 17:59 [IST]

English summary

TamilNadu farmers very upset over the Cetre' drought fund allocation Rs 1,748 cr only.