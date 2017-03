பிரிட்ஜோ சுட்டுக் கொலை… நீதி கேட்டு தமிழக மீனவர்கள் டெல்லி பயணம்

தங்கச்சி மடத்தைச் சேர்ந்த பிரிட்ஜோ சுட்டுக் கொல்லப்பட்டது தொடர்பாக வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜை நேரில் சந்தித்து முறையிட ராமேஸ்வர மீனவர்கள் டெல்லி செல்கின்றனர்.

English summary

Rameshwaram Fishermen go to meet foreign affairs minister Sushma Swaraj regarding fishermen issues in Delhi.