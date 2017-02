தமிழக அரசின் ஆலோசகர் பொறுப்பில் இருந்து ஷீலா பாலகிருஷ்ணன் திடீர் விலகல்?

தமிழக அரசு ஆலோசகராக பொறுப்பு வகித்து வரும் ஷீலா பாலகிருஷ்ணன் அப்பொறுப்பில் இருந்து விலகியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Tamilnadu government adviser sheela balakrishnan withdraw from his post. who was in March 2014 appointed as adviser to the Government following her superannuation as Chief Secretary.