+2 மே 12, எஸ்எஸ்எல்சி மே 19: தேர்வே ஆரம்பிக்கலை, அதற்குள் ரிசல்ட் தேதி அறிவித்த செங்கோட்டையன்!

மே மாதம் 12ம் தேதி பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்கான தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் என்று கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அறிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 17:33 [IST]

English summary

Education minister Senkottaiyan has announced that +2 and 10th result will be released on May 12th and 19th respectively.