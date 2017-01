பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனுக்கு பெரியார் விருது.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

தமிழ் மொழி, தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கு தொண்டாற்றியவர்களுக்கு அரசு விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் பெரியார் விருது அதிமுகவின் செய்தித் தொடர்பாளர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனுக்கு வழங்கப்பட்டது.

English summary

Tamil Nadu Government has announced Tamil special awards for this year today.