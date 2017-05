டாஸ்மாக் தடைக்கு எதிராக மேல்முறையீடு... அவசர வழக்காக நாளை விசாரிக்கிறது ஐகோர்ட்!

மதுபான கடைகளை திறக்கக் கூடாது என்று சென்னை உய்ரநீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து டாஸ்மாக் நிறுவனம் மேல்முறையீடு செய்தள்ளது.

English summary

TN government filed appeal petition in summer court to squash the order of not to open closed tasmac shops in another place