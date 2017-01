ஜல்லிக்கட்டுக்குத்தான் தடையாம், ஏறுதழுவுதலுக்கு இல்லை… இன்னா சொல்றாரு இல. கணேசன்?

ஏறுதழுவுதலை தாராளமாக நடத்தலாம் என்று பாஜக எம்பி இல. கணேசன் தமிழக அரசுக்கு ஐடியா கொடுத்திருக்கிறார். ஆனால் கவனமாக ஜல்லிக்கட்டை நடத்தக் கூடாது என்றும் அவர் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Rajya Sabha MP Ila. Ganesan gave idea to Tamil Nadu government to do Eruthazhuvuthal not Jallikattu.