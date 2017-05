எந்த வகுப்புக்கு எந்தெந்த ஆண்டு பாடத்திட்டம் மாறுகிறது?...அரசு விளக்கம்!

அடுத்த கல்வியாண்டு முதல் படிப்படியாக பாடத்திட்டம் மாற்றம் செய்யப்படும் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது.

English summary

Tn government decides to change the syllabus and from 2018 within three years of period all standard books have got a new look says state school education minister Senkottaiyan.