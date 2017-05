பிளஸ் 1க்கும் பொதுத்தேர்வு... பிளஸ் டூ மதிப்பெண்களும் குறைப்பு- அரசாணை வெளியிட்டது அரசு!

போட்டித் தேர்வுகளுக்கு மாணவர்கள் தயாராகும் வகையில் நடப்பு ஆண்டு முதல் பிளஸ் 1 வகுப்லிம் பொதுத் தேர்வு நடத்தப்படும் என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

TN School education announces Plus 1 too as board exams and relaxes the mark, exam time to reduce students from depression.