தமிழக அரசு ஊழியர்கள் நாளை முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம்- நிர்வாகம் முடங்கும்!

தமிழக அரசு ஊழியர்கள் நாளை முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக அரசு ஊழியர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

Story first published: Monday, April 24, 2017, 17:25 [IST]

English summary

The Tamil Nadu Government Employees’ Association has called for an indefinite strike from April 25 to press its demand for the government to hold discussions with employees before a five-member committee submits its recommendations on pay revision.