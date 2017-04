நீடிக்கும் தமிழக அரசு ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம்... வெறிச்சோடிய அலுவலகங்கள்...பணிகள் பாதிப்பு!

6 அம்ச கோரிக்கையை வலியுறுத்தி தமிழக அரசு ஊழியர்கள் 2வது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் அரசு அலுவலகங்கள் வெறிச்சோடியுள்ளன.

English summary

TN government employees involved in boycott for the second day against new pension schemes