பவானி ஆற்றின் குறுக்கே அணை கட்டும் கேரளாவிற்கு எதிர்ப்பு.. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தமிழக அரசு வழக்கு

பவானி ஆற்றின் குறுக்கே அணை கட்ட தமிழக அரசு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. அது தொடர்பாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்குத் தொடர முடிவு செய்துள்ளதாக முதல்வர் ஓ. பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu government has decided to file a case in Supreme Court against Kerala government for constructing dam across Bhavani river said OPS in assembly today.