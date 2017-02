அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு? ஊதிய விகிதங்களை மாற்ற ஐவர் குழு அமைத்தது தமிழக அரசு

தமிழக அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய விகிதங்களை மாற்றியமைக்க குழு அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

CM Edappadi Palanisamy ordered to form 5 member committee, to take necessary measures to draft a plan for the state. 5 member committee to submit its report on 7th pay commission by 30th of June.