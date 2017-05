மதுரவாயல்-துறைமுகம் பறக்கும் சாலை திட்டம்.. தடையில்லா சான்று வழங்கியது தமிழக அரசு

மதுரவாயல் பறக்கும் சாலை திட்டத்திற்கு தமிழக அரசு தடையில்லா சான்று வழங்கியுள்ளது.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 22:51 [IST]

English summary

Harbour-Maduravoyal Express Highway project will be implemented very soon,TN government gives noc to that project