கச்சா எண்ணெய் கசிவு - கப்பல் நிறுவனங்களுக்கு தமிழக அரசு நோட்டீஸ்

சென்னை எண்ணூர் துறைமுகம் அருகே கப்பல்கள் மோதி கடலில் கச்சா எண்ணெய் கசிந்தது கப்பல் நிறுவனங்களுக்கு தமிழக அரசு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The Tamil Nadu governemnt issued notice to the Ship Management the ship collision Dawn Kanchipuram.