கிரிஜா வைத்தியநாதனிடம் இருந்து லஞ்ச ஒழிப்பு துறை பறிப்பு- திடீர் நடவடிக்கை ஏன்?

தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் வசம் கூடுதலாக இருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத் துறைத் தலைவர் பொறுப்பு பறிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

TN government relieved vigilance department from chief secretary and give additional charges to Home secretary