சசிகலாவை சந்தித்த துணை வேந்தர்களுக்கு ஆளுநர் செக்!

சசிகலாவை சந்தித்த பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர்களுக்கு விளக்கம் கேட்டு ஆளுநர் அலுவலகத்தில் இருந்து கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Monday, December 26, 2016, 19:39 [IST]

English summary

TN Governor incharge vidyasagar Rao seeks explanation from the Vice Chancellors who meet sasikala natarajan at poes garden.