ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் காரிலிருந்து சிவப்பு சுழல் விளக்கு திடீர் அகற்றம்

தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் காரிலிருந்து சிவப்பு சுழல் விளக்கு இன்று அகற்றப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu governor Vidyasagar rao today removed the red beacon light from his car.