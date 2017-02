சசிகலா: தீர்ப்பு வரும் வரை ஆளுநர் பொறுத்திருக்கலாம்.. ஒரு நெருக்கடியும் இல்லை: ப.சிதம்பரம்

உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு வரும் வரை சசிகலாவுக்கு பதவியேற்பு செய்து வைக்காமல் ஆளுநர் பொறுத்திருக்கலாம் என்கிறார் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப. சிதம்பரம்.

Story first published: Friday, February 10, 2017, 17:09 [IST]

English summary

Senior Congress leader P Chidambaram said that there is no constitutional obligation on the part of the Governor to swear in AIADMK chief Sasikala as Chief Minister immediately as he can wait for the Supreme Court verdict in the disproportionate assets against her, said today.