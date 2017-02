விகே சசிகலா எனும் நான்... இது நடக்காமல் போனது ஏன்? மனம் திறந்த ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ்

சசிகலாவை தாம் முதல்வர் பதவியேற்க அழைக்காமல் காத்திருந்தது ஏன் என்பது குறித்து தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் விவரித்துள்ளார்.

Story first published: Saturday, February 25, 2017, 8:07 [IST]

English summary

TamilNadu governor Vidyasagar Rao wrote an article about that Sasikala's Stake Claim To form Government issue.