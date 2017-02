ஆளுநரின் தமிழக வருகை திடீர் ரத்து.. பதவி ஏற்க முடியாமல் பெரும் குழப்பத்தில் சசிகலா கோஷ்டி

தமிழக பொறுப்பு ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவின் தமிழக வருகை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, February 6, 2017, 22:41 [IST]

English summary

Tamilnadu governor unlikely to administer oath of Sasikala,