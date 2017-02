தமிழக ஆளுநர் வித்யாசகர் ராவ் சென்னை வந்தடைந்தார்! ஓபிஎஸ், சசியுடன் மாலை சந்திப்பு!

சென்னை வருகை தந்துள்ளார் ஆளுநர் வித்யாசகர் ராவ். பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் முதல்வர் ஓபிஎஸ், சசிகலா ஆகியோரை ஆளுநர் சந்திக்க உள்ளார்.

English summary

TamilNadu Governor Vidya Sagar Roady today reached Chennai. Today he will meet Chief Minister O Panneerselvam and ADMK Interim General Secretary Sasikala.