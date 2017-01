போலீஸ் வேட்டையாடிய நடுக்குப்பத்தில் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஆய்வு- திங்களன்று நிவாரணம் அறிவிப்பு!

சென்னை நடுக்குப்பம் மீனவர் குடியிருப்பை அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஆய்வு செய்தார். சட்டசபையில் திங்களன்று மீனவர்களுக்கு நிவாரணம் வழங்கப்படும் எனவும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார்.

English summary

TamilNadu Fisheries Minister D. Jayakumar today visited Nadukkuppam which was destroyed by Chennai police.