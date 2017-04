சத்தீஸ்கரில் வீரமரணமடைந்த தமிழக வீரர்கள் குடும்பத்துக்கு ரூ.20 லட்சம் நிதி - முதல்வர் அறிவிப்பு

சத்தீஸ்கரில் நக்சலைட் தாக்குதலில் உயிரிழந்த 4 தமிழக வீரர்கள் குடும்பத்துக்கு ரூ.20 லட்சம் நிதியுதவி அளிக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது..

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 13:05 [IST]

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Edappadi K Palaniswami on Sunday announced a solatium of Rs 20 lakh to the four family of CRPF Jawans.